Konfrontacyjnie znaczy samotnie

Instytucje Unii Europejskiej w sierpniu funkcjonują nawet nie na pół, najwyżej na ćwierć gwizdka.

W związku z tym na razie trudno powiedzieć, czy w ogóle i z jaką głośnością do eurokracji dociera potrząsanie szabelką z Warszawy. W najbliższym czasie się ono zintensyfikuje, po wydaniu w poniedziałek przez Jarosława Kaczyńskiego rozkazu do zmiany kursu wobec instytucji UE na konfrontacyjny. Notabene w sprawie braku unijnych pieniędzy finansujących Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) nasi władcy zamiatają pod dywan bardzo ważną okoliczność – otóż rząd do tej pory… nie złożył do Komisji Europejskiej (KE) wniosku o wypłatę choćby pierwszej transzy! W związku z tym nie ma z Brukseli jakichkolwiek konkretów, ani na „nie”, ani na „tak”. Trudno uniknąć refleksji, że rozkręcany przez propagandę władców lament o oszukaniu Polski przez fałszywą KE w kwestii KPO to zagrywka wyborcza – głosowanie przecież już w październiku. Przepraszam, roku 2023…