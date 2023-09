Oszczędzający chwytają ostatnie sensowne oferty depozytowe. Mogą się jeszcze załapać na atrakcyjne oprocentowanie, ale zegar tyka.

U szczytu zainteresowania produktami oszczędnościowymi – świeżo po podwyżkach stóp – bezkonkurencyjne były lokaty długoterminowe. Kiedy jednak okazało się, że na kontynuację cyklu RPP nie ma co liczyć, na pozycję lidera wskoczyły lokaty kwartalne. Teraz, wobec niemal już pewnego pierwszego ruchu stóp w dół, najbardziej atrakcyjne są konta oszczędnościowe.

Mowa oczywiście o wariantach promocyjnych, które wysokie oprocentowanie oferują na określony czas, zazwyczaj na trzy miesiące. Nie sposób więc uciec od porównań z bardzo popularnymi lokatami kwartalnymi. Dają podobny procent, ale to konta wypadają lepiej, jeśli chodzi o warunki.

Po pierwsze, na większości promocyjnych kont oszczędnościowych kapitalizacja odbywa się co miesiąc, a w przypadku lokat na koniec okresu. Po drugie, otwierając konto oszczędnościowe, nie trzeba się martwić, że jeśli będziemy potrzebowali pieniędzy przed upływem trzech miesięcy, to stracimy wszystkie odsetki. Zazwyczaj banki umożliwiają co najmniej jedną darmową wypłatę miesięcznie z całkowitym zachowaniem odsetek.

Postanowiliśmy przyjrzeć się ofertom we wszystkich bankach działających w Polsce i znaleźć konta oszczędnościowe dające nie tylko wysokie oprocentowanie, lecz także długi okres jego obowiązywania i wysoki limit wpłaty. Zwróciliśmy uwagę na konieczność posiadania konta osobistego i tzw. nowych środków.

Konto oszczędnościowe, Citi Handlowy – 9,5 proc. na cztery miesiące

Bank, który rzadko sięga po jakiekolwiek promocje, jeśli chodzi o depozyty, zaskoczył rynek najwyższym oprocentowaniem. Oferuje je tylko nowym klientom, którzy założą darmowe lub płatne konto osobiste, zapewnią wpływ na ROR w kwocie 2 tys. zł i wykonają transakcje bezgotówkowe kartą kredytową na łączną kwotę 1 tys. zł. Warunki są dość przystępne, kapitalizacja odbywa się co miesiąc, okres promocyjny jest stosunkowo długi. W obecnej formie oferta będzie dostępna do 15 września 2023 r.

Nest Konto Oszczędnościowe, Nest Bank – 8,1 proc. na trzy miesiące

Najlepsza oferta Nest Banku, który regularnie pojawia się w zestawieniach produktów oszczędnościowych, stawia przed potencjalnym klientem liczne wymagania. Jej oprocentowanie zostało wywindowane do obecnego poziomu z 7 proc., ale aby je uzyskać, trzeba mieć status nowego klienta, utworzyć konto osobiste i przez kolejne dwa miesiące dwukrotnie zapewnić wpływ 2 tys. zł oraz dokonać trzech transakcji kartą. Może to przyćmić takie korzyści, jak trzymiesięczny okres trwania promocyjnego oprocentowania, kapitalizacja miesięczna i darmowe przelewy wewnętrzne. Limit wpłaty to 200 tys. zł.

Otwarte Konto Oszczędnościowe w ofercie Bonus na start online, ING Bank Śląski – 7,9 proc. na trzy miesiące

Najbardziej przyjazna dla oszczędzających oferta skierowana do nowych klientów. Za obowiązujące przez trzy miesiące oprocentowanie promocyjne dla kwot nie większych niż 200 tys. zł bank nie oczekuje żadnych dodatkowych czynności – obejdzie się nawet bez konta osobistego i tzw. nowych środków. Kapitalizacja odbywa się dopiero na koniec okresu, a oprocentowanie w ofercie standardowej to 1,5 proc. O ból głowy może przyprawić sposób naliczania oprocentowania promocyjnego, który dodatkowo motywuje oszczędzających do wstrzymania się przed wcześniejszą wypłatą pieniędzy. Bank co miesiąc nalicza odsetki wynikające z oprocentowania standardowego, a po trzech miesiącach wypłaca odsetki wynikające z oprocentowania podwyższenia do 7,9 proc. Nie ma to jednak znaczenia, jeżeli nie planujemy wcześniejszej wypłaty. Bardzo ważne jest, aby konto oszczędnościowe otworzyć przez internet – jeśli zrobimy to w oddziale, oprocentowanie wyniesie 7 proc.

Elastyczne Konto Oszczędnościowe, Velo Bank – 8 proc. na trzy miesiące

Oferta skierowana do wszystkich klientów, jednak tylko dla kwot wpłaconych po 16 sierpnia 2023 r. Konto ma dość atrakcyjne warunki, ponieważ oprócz dość wysokiego limitu kwot — sięgającego 300 tys. (między 300 i 400 tys. zł oprocentowanie to 6 proc.) – dostępne są bezpłatne przelewy wewnętrzne w bankowości elektronicznej, a kapitalizacja jest comiesięczna. Promocyjna wersja konta oszczędnościowego będzie dostępna tylko do 8 września 2023 r.

Rachunek Moje Cele, mBank – 8 proc. na trzy miesiące

Jedna z najbardziej skomplikowanych ofert pod względem wymagań. W teorii skierowana jest do nowych i obecnych klientów, natomiast obecni nie mogą mieć historii depozytowej dla okresu po 1 maja 2023 r., chyba że od października 2022 r. do marca 2023 r. wykonali 15 transakcji kartą miesięcznie, zapewnili wpływ na konto osobiste co najmniej 2 tys. zł miesięcznie, płacili Blikiem i nie mieli konta mKonta Intensive. To tylko początek – po otrzymaniu promocyjnego oprocentowania trzeba się upewnić , że w każdym miesiącu wpływy na konto oszczędnościowe były większe od kwoty obciążeń o minimum 100 zł. Oszczędzać można bowiem nie tylko przez jednorazową wpłatę na rachunek, ale też zaokrąglanie kwoty lub pobieranie określonego procentu od każdej transakcji na koncie osobistym. Górna granica wpłaty to 50 tys. zł.

Konto Oszczędnościowe, Bank Pekao – 7 proc. na 152 dni

Drugi największy bank w Polsce pod względem liczby klientów rzadko proponuje atrakcyjne depozyty. Jego lokaty pozostawiają wiele do życzenia, natomiast konto oszczędnościowe jest wyjątkowo atrakcyjne. Dostęp do wysokiego oprocentowania przez prawie pół roku mają tylko nowi klienci, którzy założą konto osobiste. Limit wpłaty to 100 tys. zł, odsetki kapitalizowane są co miesiąc i nie ma opłat za mobilne przelewy wewnętrzne.

Konto Oszczędnościowe Plus, PKO BP – 7 proc. na 60 dni

Produkt oszczędnościowy największego polskiego banku stawia przed oszczędzającymi jedno dodatkowe wymaganie – trzeba wpłacić tzw. nowe środki. Jego założenia bardzo przypominają warunki znane z krótkoterminowych lokat, ponieważ promocyjne oprocentowanie obowiązuje tylko przez 60 dni. Liczyć na nie mogą wszyscy klienci, zarówno ci, którzy otworzą konto w oddziale, jak i przez internet lub mobilnie. Limit wpłaty to 100 tys. zł.

Konto Oszczędnościowe Profit, Bank Millennium – 7 proc. na 90 dni

Tzw. nowe środki to tylko jedno z wielu wymagań, jakie przed oszczędzającymi stawia Millennium. Żeby otrzymać najbardziej atrakcyjną wersję produktu, trzeba nie tylko posiadać konto osobiste, lecz także dokonać pięciu transakcji kartą lub Blikiem w ciągu miesiąca kalendarzowego — w przypadku niespełnienia tego warunku oprocentowanie spada do 5,5 proc. Maksymalna wpłata to 200 tys. zł, a kapitalizacja jest miesięczna.

Rachunek oszczędnościowy, Santander Consumer Bank – 7 proc. do 15 listopada 2023 r.

Prosta oferta bez dodatkowych udogodnień, ale też wymagań i ograniczeń. Skierowana do wszystkich klientów i dotycząca kwot nie większych niż 50 tys. zł. Nie wymaga darmowego konta osobistego, można z niej skorzystać tylko raz. Umożliwia bezpłatne przelewy. W wersji promocyjnej obowiązuje do 15 listopada 2023 r., potem zmieni się w standardową ofertę oprocentowaną na 1,9 proc.