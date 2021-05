Kontenery i surowce królują na torach i w portach

PKP Cargo zwiększą transport węgla. Jego przeładunek rośnie także w portach. Zyskują też ruda, metale, paliwa płynne i intermodal.

Wybuch pandemii w 2020 r. skutkował zerwaniem łańcuchów dostaw i perturbacjami na rynku przeładunku i przewozu kontenerów, które utknęły w Chinach. W tym roku operatorzy logistyczni i przewoźnicy notują spory wzrost w intermodalu. Według danych na koniec I kw. 2021 r. przewozy w tym segmencie wyniosły w PKP Cargo 2,3 mln ton wobec nieco ponad 2 mln ton rok wcześniej. Transport intermodalny stanowi ponad 18 proc. pracy przewozowej grupy. Czesław Warszewicz, prezes PKP Cargo, zapewnia, że dąży do przekroczenia 20 proc. Grupa zamierza z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego przekształcić się w operatora logistycznego.

Renesans węgla na polskim rynku

To plan długofalowy, bo w tym roku w przewozach grupy wzrośnie udział węgla. Po I kw. sięgnął 11,2 mln ton wobec 10,7 mln ton w I kw. 2020 r.

— Dotychczas przewozy węgla zmniejszały się rocznie o około 3 proc. W długim okresie prognozujemy dalszy spadek. Będzie on efektem dekarbonizacji gospodarki, jednak bieżący rok będzie nietypowy. Zakładamy, że jego przewozy wzrosną. W ubiegłym roku nastąpił spadek zużycia energii, co skutkowało ograniczeniem zapotrzebowania na węgiel, ale w tym roku popyt się zwiększa — mówi Czesław Warsewicz.

Uzupełniane są m.in. zapasy po długiej i mroźniej zimie.

Strata operacyjna: Mimo zwiększenia przeładunków PKP Cargo zanotowały 71 mln zł straty EBIT. Czesław Warsewicz, prezes grupy, informuje, że w obecnie zawieranych kontraktach stawki przewozowe rosną, co powinno poprawić wyniki. Marek Wiśniewski

Wzrost rynkowego znaczenia węgla już widać wyraźnie w portach.

— Wróciły do portu węgiel, ruda, zboże, powoli odbudowuje się przeładunek kontenerów w Szczecinie — twierdzi Monika Woźniak-Lewandowska, specjalista ds. komunikacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Morska grupa opublikowała już wyniki przeładunków na koniec kwietnia 2021 r. Z danych wynika, że po czterech miesiącach przeładunek węgla w zachodniopomorskich terminalach wzrosły r/r o 51 proc. Tylko w kwietniu jego przeładunek w zachodniopomorskich portach zwiększył się aż o 165,4 proc. W Gdyni natomiast zwiększył się na koniec kwietnia 2021 r. o 20,8 proc. r/r. Gdański port nie podał jeszcze wyników kwietniowych, na koniec marca 2021 r. dynamika przeładunku węgla w jego sięgnęła 3,7 proc.

Rośnie też popyt na paliwa płynne, rudę i metale

W Gdyni na koniec maja dominował przeładunek paliw płynnych, który sięgnął blisko 76 proc. Niemal o 11 proc. zwiększył się także przeładunek kontenerów. Porty Szczecin i Świnoujście notują natomiast znaczący wzrost przeładunku rudy i metali, zyskując na panującym na tym rynku ożywieniu koniunktury. Po czterech miesiącach 2021 r. przeładunek rudy zwiększył się o 64 proc. r/r.

Ten trend obserwowany jest także w PKP Cargo. Przewozy rudy i metali zwiększyły się z 1,65 mln ton w I kw. 2020 r. do 1,72 mln ton w I kw. 2021 r. To efekt nie tylko dobrej koniunktury w kraju, ale także pozyskania kontraktów na dostawy metali z portów polskich do Czech.