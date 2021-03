Kontrakt stulecia PKP trafił do zamrażarki

Grupa planowała budowę poolu taborowego składającego się ze 128 piętrowych pojazdów. Ich koszt to niemal 15 mld zł. Projekt trafił do szuflady.

Przygotowując się do walki o fundusze z krajowego planu odbudowy (KPO), PKP prowadziły konsultacje społeczne dotyczące budowy poolu taborowego, który miał składać się ze 128 piętrowych pojazdów typu push-pull. Koszt jednego to około 115 mln zł, cały projekt można więc oszacować na 15 mld zł. W KPO wpisano jednak możliwość dofinansowania tylko części planowanych zakupów PKP: 38 pojazdów push-pull oraz 45 lokomotyw wielosystemowych. To nie wystarczy, by zbudować taborową platformę.