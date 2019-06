Ponad miliard złotych chce zainwestować w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE) SK Innovation - firma z kapitałem koreańskim, która zamierza wybudować zakład produkujący separatory baterii litowo-jonowych w Dąbrowie Górniczej i zatrudnić co najmniej 300 osób.

Puls Biznesu informował w marcu, że SK Innovation, koreański dostawca baterii do e-aut zbuduje w Polsce fabrykę separatorów wykorzystywanych do ich produkcji.

O rozstrzygnięciu przez KSSE przetargu na sprzedaż działek o łącznej powierzchni 27,66 ha w dąbrowskiej dzielnicy Tucznawa i wydaniu pozytywnej decyzji o wsparciu inwestycji poinformowali w poniedziałek przedstawiciele Strefy.



„Pozyskaliśmy strategicznego inwestora dla regionu” - ocenił w poniedziałek szef KSSE Janusz Michałek. Jak zaznaczył, firma SK Innovation zainwestuje po raz pierwszy w Polsce. Planuje zatrudnić co najmniej 300 nowych pracowników do końca 2021 roku.



„To kolejna duża inwestycja na terenie Tucznawy w Dąbrowie Górniczej. Jestem przekonany, że będzie to też zachęta do inwestowania dla innych dużych graczy, a także szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorców w roli partnerów, kooperantów, dostawców czy poddostawców” - wskazał szef KSSE.



Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak ocenił, że inwestycja SK Innovation w Tucznawie potwierdza, że tereny inwestycyjne w jego mieście są gotowe przyjąć największych inwestorów stawiających na nowoczesny przemysł.



„Wierzę, że pojawienie się w mieście koreańskiego inwestora będzie impulsem dla kolejnych innowacyjnych firm i wyraźnym sygnałem, że Dąbrowa Górnicza jest partnerem godnym zaufania” - podkreślił Bazylak.



W ramach planowanego projektu inwestycyjnego w Polsce, Spółka SK hi-tech battery materials Poland Sp. z o. o. przez budowę zakładu do produkcji separatorów baterii litowo-jonowych, chce zwiększyć moce produkcyjne generowane przez zakłady zlokalizowane na terenie Korei Południowej.



Utworzona ponad 20 lat temu KSSE wydała dotychczas 590 zezwoleń na działalność w strefie oraz - od ub. roku – kolejne decyzje o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji. Na ich podstawie firmy zainwestowały dotąd ponad 34 mld zł i utworzyły ok. 80 tys. miejsc pracy.



W ub. roku KSSE pozyskała 51 nowych inwestycji wartych ponad 2,5 mld zł, wobec 58 projektów za ponad 3,4 mld zł rok wcześniej. W 2018 r. inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 2,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 20 tys. istniejących. Przedstawiciele Strefy akcentują, że jednym większych wyzwań stała się kwestia zapewnienia firmom oczekiwanych przez nie pracowników.