Koreańskie firmy wniosą 130 mln USD do projektu Polimery Police

Grupa Azoty poinformowała w czwartek o podpisaniu umowy z Hyundai Engineering Co. i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) o warunkach finansowania projektu Polimery Police. Koreańczycy mają wnieść do projektu 130 mln dol.

Jak podała Grupa Azoty, na podstawie porozumienia współsponsorzy zobowiązali się do zainwestowania, bezpośrednio lub pośrednio łącznej kwoty 130 mln dol. poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki PDH, która realizuje projekt Polimery Police. 73 mln dol. ma wnieść Hyundai, 57 mln dol. - KIND.



Z kolei Grupa Azoty oraz jej spółka zależna Zakłady Chemiczne Police zobowiązały się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty 1,4 mld zł oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Polic poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.



Strony uzgodniły m.in., że Hyundai i KIND będą uprawnieni do powołania wspólnie jednego członka rady nadzorczej PDH, dopóki będą posiadać łącznie co najmniej 5 proc. akcji PDH. Ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony od dnia przekazania przez Hyundaia i KIND kwoty swojej inwestycji do upływu 3 lat od daty ukończenia projektu.



Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty - instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Całkowity budżet projektu to 1,52 mld euro. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r. Na generalnego wykonawcę wybrano Hyundai Engineering z wynagrodzeniem 992,8 mln euro.



Ok. 60 proc. projektu ma być sfinansowane długiem - z kredytów bankowych, pozostała część ma pochodzić z kapitałów własnych, w tym 1,4 mld zł z kredytów bankowych uzyskanych przez Grupę Azoty, około 1 mld zł z emisji akcji przez Azoty Police. Resztę brakujących kapitałów własnych mają dostarczyć inwestorzy zewnętrzni. Grupa podpisała też list intencyjny w sprawie potencjalnego udziału w finansowaniu Polimerów Police przez Lotos w kwocie do 500 mln zł.



Instalacja, obok polipropylenu, ma wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku. Dzięki temu spadnie w nich zużycia gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł także być wykorzystywany do importu LPG.