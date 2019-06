Koreańskie tramwaje trafią do stolicy

Miliarder z Shopkinsów

Fortunę Australijczykowi Manny’emu Stulowi, właścicielowi firmy Moose Toys, przyniosły Shopkinsy, bardzo popularne dziś wśród dzieci na całym świecie miniaturowe zabawki. Nazwa serii wzięła się od angielskiego słowa określającego sklep, bowiem stworki są po prostu miniaturkami rzeczy podstawowego użytku, które kupuje się w sklepach. Miliony dziewczynek na całym świecie ujęła jednak ich słodka mimika oraz niewielki rozmiar, dzięki któremu bez trudu można je nosić do szkoły i wymieniać się z koleżankami. W 2015 r. prześcignęły wysokością sprzedaży Barbie, kucyki My Little Pony czy klocki Lego. Ojcem sukcesu jest właśnie Manny Stul, który podupadającą firmę zabawkarską przejął w 2000 r. W czasie jego rządów sprzedaż Moose Toys urosła już o 7200 proc., przynosząc mu majątek o wartości szacowanej przez magazyn „Forbes” na 1,4 mld USD. Sukces przyniósł mu nie tylko miejsce na najnowszej liście dolarowych miliarderów, ale również wyróżnienie Przedsiębiorcy Roku przyznawane przez E&Y. Manny Stul to dziecko ocalałych z Holokaustu polskich Żydów, którzy uciekając przed rządami komunistów w Polsce, znaleźli...