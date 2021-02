Luka VAT w Polsce w ostatnich latach spada, w efekcie więcej pieniędzy trafia do budżetu - oświadczył minister finansów Tadeusz Kościński. Przytoczył badania, wskazujące, że o ile w 2014 r. luka VAT była na poziomie 32 proc., to w 2019 r. spadła do 10 proc.

Spadek ten przekłada się na ok. 38 mld zł wpływów do budżetu w zeszłym roku - podkreślił Kościński na konferencji prasowej. „To są te pieniądze, które co roku mamy i możemy wykorzystywać na programy społeczne” - stwierdził minister.