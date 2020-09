Kościński: UE potrzebuje teraz unii rynków kapitałowych

Unia Europejska potrzebuje teraz unii rynków kapitałowych bardziej niż kiedykolwiek; jej celem jest rozwój silnych europejskich rynków finansowych i pośredników zdolnych do konkurowania na arenie międzynarodowej - uważa minister finansów Tadeusz Kościński.

Jak informuje MF, Kościński wziął udział w konferencji międzynarodowej CityWeek (Annual International Financial Service Forum) - wydarzeniu online. Wystąpił w panelu "European Capital Markets Union and the Future of the UK-EU Relationship" poświęconym europejskiej unii rynków kapitałowych i przyszłości relacji UE ze Zjednoczonym Królestwem.