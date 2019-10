Kosiniak-Kamysz: nie wejdziemy w koalicję, jeśli nie będzie realizowany program emerytura bez podatku

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w środę, że ludowcy nie wejdą w żadną koalicję po wyborach, jeżeli nie będzie ona realizować "sztandarowego projektu PSL", czyli emerytury bez podatku.

Zapraszamy do wyborczego GPS, czyli gospodarczego testu wyborczego.

Szef PSL, który spotkał się w środę z osobami starszymi w Domu Senior Wigor w Książnicach Małych (Małopolskie) powiedział, że emerytura bez podatku, średnio o 300-400 zł więcej miesięcznie, jest kluczowym projektem jego partii. Dlatego – wskazał Kosiniak-Kamysz – chciałby, żeby był to jeden z pierwszych projektów, które przyjmie parlament nowej kadencji. "My na pewno będziemy ten projekt procedować, zrobimy wszystko, żeby wszedł on w życie. Powiem więcej - my w żadną koalicję nie wejdziemy, jak nie będzie gwarancji realizacji emerytury bez podatku" - zadeklarował.

"To jest 10 razy lepszy projekt niż trzynasta emerytura, bo nie zależy od (wyniku) wyborów, tylko będzie wprowadzony na stałe" - dodał prezes PSL; wskazał, że podobne rozwiązanie funkcjonuje na Węgrzech.

"Emeryci już swoje podatki zapłacili, nie można ich skubać jeszcze na emeryturze. Jak ktoś pracował 40 lat i nie miał 500 plus, nie miał rocznych urlopów macierzyńskich, to powinien mieć wyższą emeryturę" - przekonywał lider ludowców. Według niego, projekty takie, jak emerytura bez podatku i dobrowolny ZUS, określają "całą filozofię PSL, na której Stronnictwo zbudowało swój program". "Polakom należy pozostawić pieniądze, które wypracowali" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL przemawiając w Domu Senior Wigor w Książnicach Małych ocenił, że jest to dla niego miejsce szczególne, które otwierał kilka lat temu, będąc ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie PO-PSL. Jak zadeklarował, program domów dziennego pobytu dla seniorów, zapoczątkowany za rządów PO-PSL, będzie kontynuowany i rozbudowywany przez ludowców. "Takich domów dziennego pobytu musi być w każdej gminie, a w większych miejscowościach, nawet kilka. Mysi być dostępność, dowóz, rehabilitacja i ciepły posiłek" - mówił prezes PSL.

"Osoby w dostojnym wieku, seniorzy, potrzebują miejsca, gdzie będzie rehabilitacja, ciepły posiłek, gdzie będzie miejsce spotkania, Nie są wtedy skazani na przebywanie samotnie w czterech ścianach, to zwiększa ich aktywność, to jest szansa na prawdziwe życie" - przekonywał.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że w programie PSL znalazło się również wprowadzenie karty dla seniora, na wzór funkcjonującej już karty dużej rodziny. Karta taka uprawniałaby do zniżek w szeregu instytucji.