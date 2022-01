Koszty pracownicze i towarów uderzyły w zyski McDonald’s

Ruszył desowski showroom z różnościami

Desa Unicum otworzyła modny ostatnio showroom: to sklep-galeria, gdzie zgromadzono to, czym koneserzy rzeczy pięknych i unikatowych chcą się otaczać – i nie tylko. Jest malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, plakaty, meble i bibeloty mogące nadać wnętrzom niepowtarzalny charakter, ale są też prace, o których, parafrazując Gombrowicza, można powiedzieć – jak zachwyca, kiedy nie zachwyca, choć do Desy Home i tak zajrzeć warto, choćby online.