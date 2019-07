Kowalczyk: BDO pozwoli śledzić drogę odpadu od powstania do utylizacji

Tzw. Baza Danych Odpadowych zacznie w pełni funkcjonować od 1 stycznia 2020 r. i pozwoli uszczelnić system gospodarki odpadami w Polce - podkreślił minister środowiska Henryk Kowalczyk. Wyjaśnił, że pozwoli ona m.in śledzić drogę odpadu od wytworzenia do utylizacji.

Minister podkreślił, że wszyscy którzy wytwarzają odpady, zajmują się ich transportem, przetwarzaniem, utylizacją, muszą zarejestrować się w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Do bazy nie muszą rejestrować się np. mieszkańcy czy rolnicy, którzy gospodarują na mniej niż 75 ha. Warunki na podstawie których trzeba się zarejestrować, dostępne są na stronie bdo.mos.gov.pl



Kowalczyk poinformował na konferencji, że na razie w bazie zarejestrowanych jest 130 tys. podmiotów. Przyznał, że na razie to mało, ale po 1 stycznia wszyscy zajmujący się gospodarką odpadową będą musieli znaleźć się w bazie, inaczej nie będą mogli wystawiać dokumentów, przyjmować odpadów.



Według Kowalczyka, BDO uszczelni system i pozwoli śledzić drogę odpadu od wytworzenia poprzez transport po utylizację. Baza da również informację, ile powstaje odpadów w Polsce.



Minister zwrócił uwagę, że baza pozwoli osiągać unijne wymogi związane z gospodarką odpadową. Przypomniał, że 65 proc. będziemy musieli poddawać odzyskowi i recyklingowi, do 30 proc. odpadów będzie można przetworzyć w spalarniach, a tylko do 10 proc. będzie można składować.



Kowalczyk dodał, że po zafunkcjonowaniu BDO będzie można myśleć o wprowadzeniu tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Chodzi mi o to, by pokrywali oni koszty zbiórki i recyklingu niektórych odpadów, np. opakowań.



Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, który jest odpowiedzialny za wdrożenie BDO zapewnił, że będzie ona w stanie obsłużyć dziennie nawet kilkaset tysięcy użytkowników. Serwerom ma towarzyszyć chmura, z której będzie można pobierać odpowiednie informacje.



Do września br. gotowy ma być moduł ewidencji odpadów, który będzie testowany z użytkownikami bazy. Od listopada gotowy ma być też elektroniczny wniosek rejestracyjny. Obecnie trzeba to pobrać, wypełnić i przesłać do marszałka województwa. W grudniu dostępny ma być moduł sprawozdawczości.



Szczepański poinformował ponadto, że od października ruszają szkolenia dla osób, które mają korzystać z BDO. Mają się one odbyć we wszystkich miastach wojewódzkich, a także przez Internet.