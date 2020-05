KPMG: wartość 5 najlepszych polskich piłkarzy spadła o ok. 25 proc.

Wartość czołowych pięciu polskich piłkarzy grających w ligach zagranicznych w wyniku pandemii spadła o około 25 proc., z niemal 245 mln euro do ponad 180 mln euro, podała firma KPMG. W przypadku Roberta Lewandowskiego to mniej o 19-23 proc.

KPMG Football Benchmark analizując wartości lig europejskich przyjrzało się m.in. wartości pięciu polskich najcenniejszych zawodników, którzy na co dzień reprezentują barwy klubów w ligach zagranicznych.



W opublikowanej we wtorek analizie firmy doradczej KPMG Football Benchmark poinformowano, że najcenniejszym polskim piłkarzem jest Robert Lewandowski, grający w Bayernie Monachium, który został wyceniony na ponad 88 mln euro w lutym 2020 r. Plasowało go na początku trzeciej dziesiątki najdroższych zawodników grających w piłkę nożną w Europie. Ze względu na fakt, że jego kontrakt pozostaje ważny jeszcze przez trzy lata, odnotowany spadek wartości wyniósł - w zależności od scenariusza - od 19 proc. do 23 proc., czyli 68-72 mln euro. Robert Lewandowski znalazł się na piątym miejscu w Bundeslidze i był najcenniejszym graczem w swoim klubie.



Wojciech Szczęsny, podstawowy bramkarz Juventusu Turyn, był drugim najcenniejszym polskim piłkarzem, jednak jego wartość spadła znacząco z 52 mln do 34-40 mln euro, czyli o 24-35 proc. Pozostaje on jednym z najcenniejszych bramkarzy lig europejskich, zajmując ósme miejsce w tym rankingu. Mniejsze spadki wartości odnotowali napastnicy Arkadiusz Milik grający w Napoli i Krzysztof Piątek, który stosunkowo niedawno przeszedł do Herthy Berlin, podpisując kontrakt ważny do czerwca 2025 r. Ich wartość spadła odpowiednio z 35 mln euro do 27-29 mln oraz z 27 mln do 21-22 mln euro - wynika z raportu.



"Największe procentowo spadki zanotował zawodnik środka pola Piotr Zieliński z Napoli, którego kontrakt kończy się już za rok (spadek z 42 milionów euro do 24-27 milionów, czyli o 36-43 proc.)" - wyliczono.



Jak wskazał cytowany w komunikacie Tomasz Wiśniewski z KPMG w Polsce, wartość czołowych pięciu polskich piłkarzy grających w ligach zagranicznych w wyniku pandemii spadła z niemal 245 mln euro do ponad 180 mln euro, czyli o około 25 proc. "W przybliżeniu odpowiadała ona wartości najcenniejszego piłkarza Starego Kontynentu, Kyliana Mbappé" - zaznaczył.



Przypomniał, że w pierwszej kolejce po przerwie jako pierwsza ruszyła Bundesliga, na razie przy pustych trybunach. "Robert Lewandowski zaliczył 26. trafienie w tym sezonie ligi niemieckiej. Należy mieć nadzieję, że niedługo zostaną uruchomione rozgrywki w kolejnych krajach i scenariusz negatywny przedstawiony w analizie nie ziści się" – wskazał.



Z kolei wyceny piłkarzy z 10 najcenniejszych lig europejskich spadły łącznie nawet o 10 mld euro. Jak pokazuje badanie KPMG Football Benchmark, łączna wartość wszystkich 4 tys. 183 graczy w dziesięciu analizowanych najcenniejszych ligach europejskich zmniejszyła się w zależności od przyjętego scenariusza co do całkowitego odwołania sezonu lub jego dokończenia w późniejszym czasie od 6,6 mld euro do nawet 10 mld euro, czyli odpowiednio od 18 proc. do nawet 25 proc. w stosunku do lutego 2020 roku.



"Wartość dwóch najdroższych piłkarzy w Europie, napastników grających we francuskim klubie Paris Saint-Germain: Kyliana Mbappé i Neymara, z powodu pandemii zmniejszyła się o ponad 21 proc." - czytamy. Wartość pierwszego z nich spadła z 225 mln euro do 177-188 mln euro a drugiego z 175 mln euro, do 137-149 mln euro.



Autorzy raportu zaznaczyli, że najcenniejszą ligą w Europie pozostaje angielska Premier League, której wartość przed pandemią przekraczała 10 mld euro, by spaść do obecnego poziomu nieco ponad 8 mld euro. "W pierwszej dziesiątce, na miejscu 6., znalazła się druga grupa rozgrywkowa w Anglii, Championship, wyprzedzając ligę portugalską, belgijską czy turecką. Ogromne wartości lig angielskich wynikają w dużym stopniu z bardzo wysoko wycenionych praw do transmisji meczów – zauważył Andrzej Bernatek z KPMG w Polsce.



W badaniu KPMG Football Benchmark bierze pod uwagę dziesięć różnych czynników mających wpływ na wartość piłkarza, w tym między innymi wiek, pozycję na jakiej gra, długość kontraktu, wyniki zawodnika oraz klubu, potencjał medialny i reklamowy piłkarza.