KPO przeznacza 35 mld zł na cyfryzację. Jakie dziedziny skorzystają?

W ramach Krajowego Planu Odbudowy finansowanie cyfryzacji sięgnie blisko 8 mld euro do 2026 roku, co może stanowić ok. 5 proc. w relacji do wartości rynku IT w Polsce. To będzie istotne źródło popytu na usługi i sprzęt, szczególnie w obszarze cyfryzacji służby zdrowia i edukacji. Zobacz też, jakie są inne istotne trendy w branży: dobre wyniki firm w kraju, przyspieszenie nakładów ICT w USA, czy rozwój technologii inteligentnej automatyzacji procesów.

W comiesięcznym podsumowaniu najważniejszych trendów w branży IT przyglądamy się przede wszystkim znaczeniu Krajowego Planu Odbudowy, który jest finansowany z Unii Europejskiej (częściowo poprzez pożyczki, które Polska będzie zwracała od 2028 roku). KPO to program wydatkowania pieniędzy z europejskich funduszy NextGeneration, które zostały stworzone w celu przyspieszenia ożywienia gospodarczego po kryzysie pandemicznym. Dokument został wysłany kilka dni temu do Brukseli i zawiera dość szczegółowo rozpisane cele wydatkowe.