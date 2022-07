KPRM: rząd zgodził się na połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen

Gwoździem w ból

Igły, wałki najeżone kolcami, gwoździe, katy – czyli stalowe noże – to nie wyposażenie sali tortur, lecz narzędzia fizjoterapeutki Klaudii Florczak do walki z bólem i napięciem mięśni. Cierpiących na to pacjentów wciąż przybywa, a powodem jest przede wszystkim siedzący tryb życia.