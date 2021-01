Krótki poradnik pomocowy [PODCAST]

Z jakiego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy? Jakie rozwiązania, ulgi i rodzaje dofinansowań daje tarcza antykryzysowa? Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0? Czy oferowane firmom wsparcie jest wystarczające? Czy są problemy z uzyskaniem pomocy? I co z firmami, które mimo otrzymanego wsparcia nie będą w stanie dalej prowadzić działalności? O tym rozmawiamy w dzisiejszym Podcaście Antykryzysowym.

- Zacznijmy od tarczy antykryzysowej. Składa się ona z pięciu filarów. Filar pierwszy to bezpieczeństwo pracowników, filar drugi to finansowanie przedsiębiorstw, filar trzeci to ochrona zdrowia, filar czwarty - wzmocnienie systemu finansowego oraz filar piąty - program inwestycji publicznych. Tu jest ważne, że trzeba mocno rozdzielić tarczę antykryzysową od tarczy finansowej PFR, bo to dwa różne tematy - mówi Anna Białek, ekspert Fundacji Centurion.

- Tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników jest osobnym programem od tarczy antykryzysowej, która ma 5 filarów. I jest to rozwiązanie, na które aktualnie przeznaczonych jest 100 mld złotych i skierowane jest do mikrofirm oraz do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Definicja wg PFR mikrofirm, to firma do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. Jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, to do 249 pracowników, a duże firmy to powyżej 249 pracowników. Celem tego programu jest ochrona rynku pracy oraz zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie tych poważnych zakłóceń w gospodarce. Program ma pomóc przywrócić polskim przedsiębiorstwom ścieżkę wzrostu, po zamrożeniu gospodarki, które aktualnie się odbywa. Jest to program, który wymaga dużo biurokracji, ten program ma swoje obostrzenia jeśli chodzi o to, kto może do niego aplikować. Pierwsze, o czym trzeba wspomnieć, to nabór wniosków niedługo się skończy, ponieważ trwa on od 15 stycznia do 28 lutego. Natomiast procedura odwoławcza do PFR 2.0, bo jest to już druga iteracja tej tarczy, to procedura otwarcia będzie trwała od 1 lutego do 31 marca - dodaje Białek.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Posłuchaj całej rozmowy z Anną Białek, ekspertem Fundacji Centurion.

