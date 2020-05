Kryzys już zapukał do drzwi MŚP

Najgorzej swoją sytuację oceniają firmy z branż transportowej, usługowej i handlowej.

Zamrożenie gospodarki spowodowane epidemią COVID-19 w Polsce, ale też w innych krajach, mocno daje się we znaki małym i średnim przedsiębiorstwom. Bibby MSP Index obrazujący nastroje w tym sektorze w Polsce w kwietniu był na poziomie zaledwie 23,5 pkt, aż o 30 pkt niższym niż rok temu. To najniższy wynik w dziewięcioletniej historii badania. Może on przyjmować wartości od 0 do 100, przy czym wartości powyżej 50 pkt oznaczają pozytywny kierunek zmian, a poniżej 50 — negatywny.