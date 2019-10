Kryzys w Niemczech, więcej pracy w Polsce

Po kryzysie finansowym sektor nowoczesnych usług biznesowych przeżywał boom. Spowolnienie gospodarcze za Odrą to szansa na powtórkę

Niemcy nie są mocarstwem w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Na 900 działających w Polsce zagranicznych centrów tylko 71 należy do firm z niemieckim kapitałem, wynika z danych ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. Należą do nich m.in. biura koncernów ThyssenKrupp, Lufthansy, Bayera, MAN czy Mahle. Jednak niewykluczone, że spowolnienie gospodarcze w Niemczech zachęci firmy zza Odry do szukania oszczędności. Po kryzysie finansowym w 2008 r. do Polski napłynęła fala projektów, głównie z USA. Zatrudnienie w sektorze skoczyło z 47 tys. osób w 2009 r. do 70 tys. dwa lata później, a dziś wynosi 307 tys.