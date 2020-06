NBP przelał do budżetu ponad 7,4 mld z

Narodowy Bank Polski przelał w poniedziałek do budżetu państwa ponad 7,4 mld zł. To 95 proc. zysku wypracowanego 2019 r. - podał bank. Prezes NBP Adam Glapiński zauważył, że wpłata tak znacznej kwoty do budżetu jest możliwa dzięki skutecznym działaniom banku centralnego.