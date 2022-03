Pojawił się spodziewany sygnał recesyjny. Krzywa rentowności obligacji USA po raz pierwszy od 2019 roku odwróciła się na odcinku między papierami 2-letnimi i 10-letnimi, informuje Bloomberg.

Odwrócenie krzywej nastąpiło po tym ja rentowność obligacji 2-letnich USA rosła we wtorek nawet do 2,45 proc., a 10-letnich spadła nawet do 2,38 proc. Poprzedni raz przed 2019 rokiem krzywa rentowności odwróciła się na tym odcinku w 2006-2007 roku.

- Historycznie recesje nie zdarzyły się bez wcześniejszego odwrócenia – powiedział Ben Emons, strateg Medley Global Advisors. – Jest więc prawdopodobne, że to sygnał zapowiadający recesję. Kiedy do niej dojdzie jest trudne do określenia. Może to się stać nawet za dwa lata – dodał.

