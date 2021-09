Kto podnosi stopy procentowe

W ostatnich sześciu miesiącach stopy procentowe podniósł więcej niż co czwarty kraj. Niemal wszystkie podwyżki odbywają się na rynkach wschodzących. W Polsce podwyżka stoi na ostrzu noża – rynek wciąż wierzy, że dojdzie do niej jeszcze w tym roku.

Bank Rozliczeń Międzynarodowych codziennie aktualizuje informację o stopach procentowych w 38 krajach. W tej grupie w ostatnich 180 dniach podwyżki stóp miały miejsce w 11 krajach: Brazylii, Rosji, Turcji, Chile, na Węgrzech, w Meksyku, Islandii, Czechach, Peru, Korei Południowej i Danii. W sześciu z tych krajów podwyżki miały miejsce w ostatnich 30 dniach. Wniosek? Banki centralne powoli zaczynają odpowiadać na rosnącą presję inflacyjną poprzez zacieśnianie polityki pieniężnej. Ale nie wszędzie panuje przekonanie, że podwyżki stóp są w tym momencie najlepszym sposobem reakcji na inflację. Ewidentnie podejście do zarządzania makroekonomicznego różni się, co wynika z faktu, że natura wstrząsów makroekonomicznych jest trudna do odszyfrowania.