Kuchnia Brawaty i Mija Arts inwestują

Krakowska strefa ma dwie nowe firmy: małą i mikro. Wydadzą wcale niemało: 15,5 mln zł.

Kolejni inwestorzy skorzystają ze zwolnień podatkowych w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Do ich grona dołączyły właśnie Mija Arts, producent odzieży ciążowej, i Kuchnia Brawaty, dostawca wyrobów piekarskich i dań gotowych. Pierwsza z firm to mikroprzedsiębiorca, który kupi i zmodernizuje budynki w Olkuszu, a następnie stworzy w nich szwalnię i magazyn. Przeniesie się do nich z obecnie wynajmowanej nieruchomości. Inwestycja wyniesie co najmniej 1,69 mln zł.