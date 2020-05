Kuchnia lubi zaskakiwać

Gotowanie jest jak dobry jazz. Ten, kto zna zasady, szuka pomysłów i nie boi się eksperymentów, zostaje wirtuozem improwizacji.

Zamknięci w czterech ścianach przez lockdown z łezką w oku wspominamy obiady w ulubionych restauracjach. Z drugiej strony znajdujemy wreszcie czas, by rozwinąć własny kunszt kulinarny. Parafrazując klasyka, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak komu gotowanie wychodzi. Przecież znani kucharze, blogerzy kulinarni, dietetycy i miłośnicy dobrego jedzenia, którzy prawie nie wychodzą z kuchni, dostarczają nam inspiracji. W dodatku kulinarne sztuczki są teraz na topie, podkreślają współczesny styl życia. W niepamięć odchodzą czasy, w których — jak mawiała Nika Hazelton, popularna amerykańska autorka kulinarna cytowana w książce „Moja kuchnia pachnąca bazylią” Tessy Capponi-Borawskiej: „Umiejętne gotowanie to dla przyzwoitej kobiety godny sposób na zyskanie i utrzymanie przy sobie adoratorów”.