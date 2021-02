Projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym mogą zostać objęte w 100 proc. ubezpieczeniem KUKE do końca roku.

W połowie marca minionego roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wprowadziła możliwość objęcia 100-procentową ochroną eksportowych projektów inwestycyjnych. Program miał obowiązywać do końca 2020 r., jednak ubezpieczyciel zdecydował się na przedłużenie go do końca tego roku.