Kupowanie FAANG najbardziej obleganą strategią inwestycyjną

Rynki zdominowały obawy przed wojną handlową, a dla wielu inwestorów receptą na to jest gra pod branżę technologiczną, wynika z sondażu Bank of America ML wśród inwestorów.

Równie zgodni co do głównego zagrożenia dla globalnych rynków inwestorzy nie byli od sześciu lat. Spośród 231 uczestników lipcowego sondażu banku BofA ML wśród zarządzających funduszami, aż 60 proc. wskazało na groźbę wybuchu wojny handlowej (miesiąc wcześniej było ich 31 proc.). Globalne akcje przeważało o 19 punktów procentowych więcej specjalistów, niż je niedoważało, a w ciągu miesiąca przewaga „byków” spadła prawie o połowę.



„Pewność zarządzających we wskazywaniu głównego czynnika ryzyka jest największa od lipca 2012 r., kiedy był nim kryzys zadłużeniowy w strefie euro” – zauważa w komentarzu do badania Michael Hartnett, główny strateg inwestycyjny BofA ML.



O ile wówczas obawy inwestorów ugasił prezes EBC Mario Draghi, zapewniając że zrobi wszystko, by ratować euro, o tyle dzisiaj wciąż nie widać jednoznacznych sygnałów, wskazujących na bliskość przełomu. Wobec podwyższonego ryzyka rynkowego inwestorzy kontynuowali przeważanie akcji z fundamentalnie najbardziej solidnego sektora technologicznego. Różnica między grupą go przeważającą a niedoważającą sięgnęła 33 punktów procentowych, dzięki czemu już szósty miesiąc z rzędu był on najbardziej preferowaną spośród wszystkich branż. Tymczasem różnica między przeważającymi i niedoważającymi akcje amerykańskie, najbardziej odporne na trwające od pół roku zawirowania, sięgnęła 9 punktów procentowych i była najwyższa od roku (jeszcze we wrześniu 2017 r. to niedoważających było więcej aż o 28 punktów proc.).



„Inwestowanie w spółki z grupy FAANG [Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google – red.] jest najbardziej obleganą strategią inwestycyjną od stycznia 2015 r., kiedy większość inwestorów grała na umocnienie dolara” – twierdzi BofA ML.



Pogorszenie nastawienia do akcji widać było na przykładzie rynków europejskich, gdzie przewaga przeważających je stopniała w miesiąc o prawie połowę, do 12 punktów procentowych. Jako najbardziej niedowartościowane chętnie wskazywano złoto oraz japońskiego jena (przewaga głosów o niedowartościowaniu tych aktywów sięgała odpowiednio 17 oraz 18 punktów proc.). Jednocześnie ropę za przewartościowaną uznawało netto 25 proc. respondentów.



„Inwestorom o skłonnościach kontrariańskich radzimy grę przeciwko obawom o wojnę handlową, poprzez grę na umocnienie europejskich i wschodzących rynków akcji oraz osłabienie dolara” – pisze Michael Hartnett.