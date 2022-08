Kurs bitcoina mocno w górę. Ethereum także zyskuje

Zwyżka walut cyfrowych zbiegła się z wzrostami bardziej ryzykownych aktywów, takich jak akcje, ponieważ inwestorzy zakładają, że słabość gospodarcza może zniechęcić Fed do agresywnego zacieśniania polityki pieniężnej.

Jak wynika z danych CoinGecko, zyski nie ograniczały się do bitcoinów, ponieważ wartość globalnego rynku kryptowalut wzrosła w zeszłym miesiącu powyżej 1,15 bln USD, dodając ponad 255 mld USD od końca czerwca.

Według firmy badawczej CryptoCompare aktywa pod zarządzaniem w produktach do inwestowania w aktywa cyfrowe wzrosły w lipcu o 16,9 proc. do 25,9 mld USD, odwracając czerwcowy spadek o 36,8 proc.

Według CryptoCompare średnie dzienne wolumeny we wszystkich produktach do inwestowania w aktywa cyfrowe spadły o 44,6 proc. do 122 mln USD, najniższego poziomu od września 2020 r.

Bitcoin jest obecnie wyceniany na 23 336 USD, konsolidując się na poziomie około 24 tys. USD po osiągnięciu tego pułapu w zeszłym tygodniu.