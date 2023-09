Kurs dolara silniejszy przed odczytem inflacji. Euro czeka na decyzję EBC. Funt słabnie

Kurs dolara zwyżkuje podczas środowej sesji w oczekiwaniu na kluczowy raport dotyczący inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie notowania euro tracą na wartości po spadku z najwyższego poziomu od tygodnia z poprzedniej sesji. Inwestorzy zachowują ostrożność przed zbliżającą się decyzją Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych, która zostanie ogłoszona w czwartek – podaje agencja Reuters.

Indeks dolara, który śledzi wartość USD w stosunku do sześciu innych głównych walut, takich jak jen, euro i funt szterling, utrzymuje się w środę na stabilnym poziomie. Indeks zwyżkuje o 0,1 proc. i wynosi obecnie 104,70. To wszystko dzieje się w kontekście oczekiwania na sierpniowy raport dotyczący wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (CPI) w Stanach Zjednoczonych. Publikacja ta ma miejsce zaledwie tydzień przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej, na którym podejmowane będą decyzje w sprawie polityki stóp procentowych.

Według ekonomistów przeprowadzających ankietę dla agencji Reuters, wskaźnik CPI prawdopodobnie wzrósł o 0,6 proc. w zeszłym miesiącu. Jeśli to się potwierdzi, będzie to największy wzrost od czerwca 2022 roku, po dwóch miesiącach aprecjacji o 0,2 proc.

Kurs funta w dół wobec USD

Kurs funta szterlinga zniżkuje o 0,3 proc. i wynosi obecnie 1,2454 USD, co oznacza największy dzienny spadek od tygodnia. Wynika to z raportu, który pokazał, że gospodarka Wielkiej Brytanii skurczyła się o 0,5 proc. w lipcu, co jest gorszym wynikiem niż oczekiwano, a produkt krajowy brutto spadł o 0,2 proc.

Notowania jena zniżkują względem dolara

Notowania jena osłabiają się wobec dolara o 0,19 proc., osiągając poziom 147,34. To efekt dalszej analizy komentarzy głównego bankiera centralnego Japonii na temat możliwej wcześniejszej rezygnacji z polityki ujemnych stóp procentowych.