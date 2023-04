Kurs dolara spada do najniższego poziomu od dwóch miesięcy

W czwartek kurs dolara zaliczył deprecjację do najniższego poziomu od dwóch miesięcy po tym, jak dane pokazały, że inflacja w Stanach Zjednoczonych gwałtownie spadła w marcu. Wzmocniło to nadzieje, że podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną już się zakończyła lub nastąpi to do maja – podaje agencja Reuters.

Bloomberg Dane opublikowane w środę pokazały, że inflacja wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) wyniosła w marcu 5 proc. w zestawieniu rok do roku, w porównaniu z 6 proc. w lutym. Jednak inflacja bazowa wzrosła do 5,6 proc., z 5,5 proc. w poprzednim miesiącu. Kurs dolara spadł po opublikowaniu danych i wciąż osłabia się w czwartek, pomagając notowaniom euro wzrosnąć o 0,27 proc. do dwumiesięcznego maksimum na poziomie 1,102 USD. Indeks dolara ostatnio spadł o 0,2 proc. do poziomu 101,28, najniższego pułapu od początku lutego i był na dobrej drodze do piątego z rzędu tygodniowego spadku. Gwałtowne spowolnienie inflacji w USA w 2023 r. sprawiło, że wielu inwestorów ma nadzieję, że podwyżki stóp przez Fed mogą się wkrótce skończyć, chociaż upór inflacji bazowej sprawia, że niektórzy analitycy kwestionują tę narrację. Protokoły z marcowego posiedzenia Fed, również opublikowane w środę, pokazały, że kilku urzędników rozważało wstrzymanie podwyżek stóp procentowych po upadku Silicon Valley Bank. Fed ostatecznie podwyższył stopę procentową o 25 punktów bazowych do przedziału od 4,75 proc. do 5 proc. W stosunku do japońskiego jena kurs dolara spada o 0,19 proc., docierając do poziomu 132,93, po deprecjacji o 0,39 proc. w poprzedniej sesji.