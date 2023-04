Kurs dolara spada przed danymi o inflacji w USA

NikolayFrolochkin/Pixabay

Indeks dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut spada o 0,1 proc., docierając do poziomu 102,02.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez ekonomistów agencji Reuters, wedle przewidywań dane o inflacji w USA za marzec mają wynieść 5,2 proc. w zestawieniu rok do roku, co oznacza spadek z 6 proc. poprzednio, podczas gdy inflacja bazowa prawdopodobnie wzrośnie do 5,6 proc.

Rynki pieniężne oceniają w tej chwili, że istnieje 74-procentowe prawdopodobieństwo na to, że Fed podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych w przyszłym miesiącu.

Kurs funta spada do poziomu 1,2426 USD, ale wciąż znajduje się blisko 10-miesięcznego maksimum w stosunku do dolara, które zostało osiągnięte w zeszłym tygodniu. Kurs euro wobec amerykańskiej waluty zalicza z kolei aprecjację o 0,1 proc., dochodząc do pułapu 1,0928 USD, po osiągnięciu w zeszłym tygodniu najwyższego poziomu od miesiąca.

W stosunku do kursu jena dolar znajduje się na nieco wyższym poziomie w okolicach 133,77, po wzroście do prawie miesięcznego maksimum na poziomie 134,045. Odzwierciedla to wyraźny kontrast między cyklem agresywnego zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed a bardzo luźną polityką Banku Japonii.