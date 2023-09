Kurs dolara w górę. Euro i funt blisko minimów. Jen najsłabszy od 10 miesięcy

W czwartek kurs dolara umacnia się, co sprawia, że notowania jena spadają do najniższego poziomu od 10 miesięcy. Kursy euro i funta szterlinga utrzymują się natomiast blisko swoich najniższych poziomów od trzech miesięcy – informuje agencja Reuters.

Indeks dolara umacnia się podczas czwartkowej sesji o 0,05 proc. w stosunku do koszyka walut, w tym euro i funta szterlinga, osiągając poziom 104,91. To kontynuacja wzrostów po sześciomiesięcznym szczycie, który dolar osiągnął po nieoczekiwanym wzroście sektora usług w sierpniu.

Kurs dolara rekordowo silny względem jena

W Azji kurs dolara osiąga nowy rekordowy poziom w stosunku do jena, wynoszący 147,875 JPY, co jest najwyższym pułapem od listopada poprzedniego roku.

"Beżowa Księga" opublikowana w środę przez Rezerwę Federalną wykazała umiarkowany wzrost gospodarczy w USA, ograniczone zwiększenie zatrudnienia i spowolnienie inflacji w większej części kraju.

Narzędzie CME FedWatch szacuje obecnie na 40 proc. prawdopodobieństwo na kolejną podwyżkę stóp procentowych przez Fed w listopadzie, choć oczekuje się, że stopy procentowe pozostaną bez zmian jeszcze w tym miesiącu.

Mimo niższego niż oczekiwano spadku chińskiego eksportu i importu w sierpniu, inwestorzy wciąż poszukują wsparcia ze strony Pekinu, który mógłby ożywić gospodarkę i przywrócić zaufanie do tamtejszego rynku.

Kurs juana spada do najniższego poziomu od 10 miesięcy, w okolicach 7,3270 USD.

Kurs dolara australijskiego utrzymuje się na stabilnym poziomie 0,6386 USD, podczas gdy kurs dolara nowozelandzkiego rośnie o 0,2 proc., osiągając pułap 0,5881 USD. Oba kursy są blisko swoich najniższych poziomów od ostatnich 10 miesięcy.

Kursy euro i funta słabną wobec dolara

Kurs euro spada o 0,1 proc., osiągając 1,0715 USD, po spadku do najniższego poziomu od czerwca. Kurs funta szterlinga zalicza z kolei deprecjację o 0,3 proc., dochodząc do poziomu 1,2472 dolara, co jest najniższym pułapem od trzech miesięcy.