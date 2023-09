Kurs dolara wobec euro spada do najniższego poziomu od dwóch tygodni

Kurs dolara spada w środę do najniższego poziomu od dwóch tygodni w stosunku do euro i koszyka walut po tym, jak dane pokazały, że w sierpniu liczba pracowników w sektorze prywatnym wzrosła mniej niż oczekiwano, co zwiększyło przewidywania, że Rezerwa Federalna przestanie podnosić stawki – podaje agencja Reuters.

