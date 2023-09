Kurs dolara zniżkuje. Euro i funt w górę

Kurs dolara delikatnie zniżkuje w poniedziałek, w związku z zamknięciem rynków w Stanach Zjednoczonych z powodu święta, gdy inwestorzy rozważali dane o zatrudnieniu w USA, które wykazały pewne oznaki ochłodzenia, co wzmocniło przypuszczenia, że Rezerwa Federalna może zakończyć swój cykl zacieśnienia polityki pieniężnej – podaje agencja Reuters.

W stosunku do koszyka walut indeks dolara spada o 0,1 proc. do 104,14, ale pozostaje blisko dwumiesięcznego szczytu na poziomie 104,44, który został osiągnięty 25 sierpnia. Indeks zyskał w sierpniu 1,7 proc., przełamując dwumiesięczną passę spadków.

Piątkowe dane pokazały, że w sierpniu wzrost liczby miejsc pracy w USA przyspieszył, stopa bezrobocia wzrosła jednak do 3,8 proc., a wzrost płac osłabł. Gospodarka stworzyła o 110 tys. mniej miejsc pracy niż wcześniej zgłaszano w czerwcu i lipcu.

Jak wynika z narzędzia CME FedWatch, rynki dają obecnie 93 proc. szans na to, że Fed utrzyma stopy procentowe w tym miesiącu na stałym poziomie i ponad 60-procentowe prawdopodobieństwo, że w tym roku nie będzie już żadnych podwyżek.

W związku z zamknięciem rynków w USA w poniedziałek płynność będzie prawdopodobnie ograniczona, a inwestorzy będą niechętni do zawierania dużych zakładów.

Kurs euro w górę względem dolara

Kurs euro zwyżkuje w poniedziałek o 0,2 proc., docierając do poziomu 1,0793 dolara, tuż obok 10-tygodniowego minimum osiągniętego w zeszłym tygodniu w stosunku do amerykańskiej waluty. Kurs funta szterlinga rośnie o 0,3 proc., dochodząc do pułapu 1,2627 USD.

Brytyjski minister finansów Jeremy Hunt powiedział w weekend, że inflacja jest na dobrej drodze do zmniejszenia się o połowę do końca 2023 r., i obiecał skoncentrować się na tym celu, ustalając swoje priorytety przed ponownym otwarciem parlamentu po przerwie letniej.

Opublikowane w piątek skorygowane dane brytyjskie pokazały, że gospodarka wyszła z pandemii szybciej, niż wcześniej sądzono.