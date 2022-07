Kurs EUR/CHF poniżej parytetu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W środę euro było mniej warte niż frank – ostatni raz doszło do tego na początku marca, kiedy to przez rynki przetaczała się pierwsza fala strachu po uderzeniu Rosji na Ukrainę. Wcześniej, poniżej parytetu (kurs 1,00) para EURCHF była w pamiętnym 2015 r., kiedy to franka gwałotwnie umocnił się po tym, jak Narodowy Bank Szwajcarii skapitulował i przestał bronić bariery 1,20.

Teraz przyczyną siły franka również są działania banku centralnego. W czerwcu nieoczekiwanie zdecydował się on podnieść stopy procentowe o 50 pkt baz. w odpowiedzi na zbyt wysoką inflację. Zapowiedział też kolejne podwyżki. Decydenci mają świadomość, że to doprowadzi do umocnienia franka, ale przynajmniej na razie nie zamierzają w tym przeszkadzać – z komunikatu znikła sugestia, że kurs helweckiej waluty jest zbyt wysoki.