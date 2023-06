Kurs EUR/SEK najwyżej w historii

Chris J. Ratcliffe/Bloomberg

Letni marazm zapanował na europejskich rynkach akcji (DAX +0,02 proc., CAC 40 +0,19 proc. ok. godz. 9:50).

Trochę lepsza koniunktura panowała na GPW (WIG-20 +0,81 proc. ok. godz. 10:05). Rosły dziś rano ceny akcji wszystkich składników tego indeksu. Wśród indeksów sektorowych GPW swe nowe cykliczne maksima osiągnęły WIG-Budownictwo i WIG-Nieruchomości. Najwyżej w swej historii był dziś kurs akcji spółki Auto Partner. Cena akcji spółki Datawalk, która wczoraj spadła do najniższego poziomu od 3 lat odbijała się w górę o ponad 10 proc. ok. godz. 10:05. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś rano kursy akcji spółek Wawel, Instal Kraków, Vercom i Sanok Rubber Company.

Od ok. 3 tygodni trwa konsolidacji na rynku 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych (dziś rano 3,752 proc.). Rentowność 10-latek polskiego rządu atakowała w tym tygodniu poziom swoich minimum z lutego i maja br., ale nadal pozostaje powyżej nich.

Swe nowe historyczne maksimum osiągnął dziś kurs euro względem szwedzkiej korony. Zmiany kursu amerykańskiego dolara względem euro i japońskiego jena były dziś rano minimalne (EUR/USD +0,03 proc., USD/JPY +0,01 proc. ok. godz. 9:45).

O ponad 0,5 proc. spadały dziś rano kursu euro i amerykańskiego dolara względem polskiego złotego, ale pozostawała powyżej swoich minimów sprzed tygodnia.

Kurs BTC/USD walczy od kilku dni z oporem wyznaczanym przez jego lokalne maksimum z kwietnia, ale nadaj utrzymuje się tuż powyżej poziom 30000 USD.

Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE obroniły się wczoraj przed spadkiem poniżej poziomów swoich minimów z okresu minionych ponad 3 miesięcy. Dziś ok. godz. 9:25 ponownie spadały (WTI -0,47 proc., Brent -0,51 proc.). Cena kontraktów na gaz ziemny korygowała we wtorek i środę swój wcześniejszy wzrost do najwyższego poziomu od początku marca. Dziś ok. godz. 9:26 minimalnie rosła. Cena złota na COMEX-ie spadła dziś do najniższego poziomu od 3 miesięcy (-0,41 proc. ok. godz. 9:35). Srebro, które najniższy poziom od marca osiągnęło 4 sesje temu taniało o 0,24 proc. Platyna, której ceny była wczoraj najniżej od końca lutego, drożała o 0,27 proc. Cena palladu, która wczoraj osiągnęła najniższy poziom od stycznia 2019 utrzymywała się w okolicach poziomu wczorajszego zamknięcia (+0,09 proc.). „Tradycyjnie” swój nowy najwyższy poziom od końca 2015 roku osiągnęła wczoraj cena kontraktów na kakao na ICE.