Kurs euro najniżej od prawie 3 miesięcy. Dolar coraz mocniejszy

Dzisiejsze wstrząsy na rynkach związane z globalnym wzrostem gospodarczym wpłynęły na wzrost notowań dolara amerykańskiego. Spowodowało to spadek kursu euro do najniższego poziomu od prawie trzech miesięcy oraz obniżenie notowań australijskiego dolara o ponad 1 proc. - podaje agencja Reuters.

Kurs euro spada we wtorek o 0,45 proc. do poziomu 1,0747, a notowania funta szterlinga obniżają się o 0,6 proc. do 1,2555 USD, osiągając najniższe poziomy od połowy czerwca. To efekt słabych danych dotyczących aktywności gospodarczej w Chinach i Europie.

Chiński indeks PMI dla usług Caixin osiągnął poziomy, które ostatnio zanotowano, gdy niektóre regiony kraju były objęte restrykcjami. Stanowi to nowy dowód na słabość danych z drugiej co do wielkości gospodarki na świecie. Inne dane pokazują również, że aktywność biznesowa w strefie euro spada szybciej niż początkowo zakładano.

Wznowienie handlu po przerwie wpłynęło na spadek amerykańskich obligacji skarbowych, co z kolei spowodowało wzrost rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji o 4,5 punktu bazowego, które osiągnęły poziom 4,2163 proc.

Bank centralny pozostawił referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie 4,1 proc. przez trzeci miesiąc z rzędu i choć pozostawił otwarte drzwi na ewentualne przyszłe podwyżki, rynki dają obecnie tylko około 30 proc. szans na takie posunięcie.

Kurs dolara mocniejszy względem juana i jena

Wartość dolara amerykańskiego rośnie także w stosunku do chińskiego juana, zyskując 0,47 proc. i utrzymując się w okolicach poziomu 7,3096 w stosunku do juana na rynkach zagranicznych oraz niemal takim samym na rynkach krajowych.

Kurs dolara amerykańskiego umacnia się o 0,56 proc. względem dolara kanadyjskiego, osiągając poziom 1,3669 USD, co jest największym takim wzrostem od końca marca. Aprecjacja dolara wynosi natomiast 0,85 proc. w stosunku do korony szwedzkiej, gdzie kurs osiąga poziom 11,10, co jest największą zwyżką od listopada 2022 roku.

Kurs japońskiego jena osiąga z kolei najniższy poziom od około tygodnia, a analitycy prognozują, że może on spadać w kierunku poziomu 150 jenów za dolara.