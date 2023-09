Kurs euro spada. Funt także zniżkuje. Dolar się umacnia

Kurs euro spada w czwartek. Inwestorzy oceniają bowiem, że zmniejszyły się szanse na podwyżkę stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny we wrześniu – podaje agencja Reuters.

Kurs euro zniżkuje podczas czwartkowej sesji o 0,5 proc., docierając do poziomu 1,0871 USD, oddając cały wzrost z poprzedniego dnia po tym, jak dane o inflacji w Niemczech i Hiszpanii sprawiły, że inwestorzy zaczęli obstawiać, że EBC ponownie podwyższy stopy procentowe w przyszłym miesiącu.

Jednak choć inflacja w całej strefie euro nieoczekiwanie utrzymała się w tym miesiącu na poziomie 5,3 proc., bazowy wzrost cen spadł, co komplikuje sytuację EBC, który obecnie wydaje się bardziej skłonny do utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie w przyszłym miesiącu niż do ich podniesienia.

Traderzy oceniali prawdopodobieństwo, że EBC utrzyma obecne stopy procentowe we wrześniu na około 70 proc., po tym jak dzień wcześniej podnieśli szacunki po danych z Niemiec i Hiszpanii.

Kursy euro i funta w dół

Kurs funta szterlinga traci na wartości i osiąga poziom 1,2681 dolara. Zarówno kurs funta szterlinga, jak i euro notują w sierpniu miesięczne spadki w stosunku do dolara o ponad 1 proc.

Aprecjacja dolara była napędzana oczekiwaniami, że stopy procentowe pozostaną dłużej na podwyższonym poziomie, ale w tym tygodniu uległy one złagodzeniu w związku z oznakami ochłodzenia wydatków w USA i zatrudnienia.

Indeks dolara, choć w sierpniu wzrósł o ponad 1,6 proc., jak dotąd w ciągu tygodnia spadł o 0,6 proc. W czwartek idzie natomiast w górę o 0,4 proc.

Dane o spożyciu indywidualnym w USA i indeksy cen PCE – które Rezerwa Federalna śledzi dla swojego celu inflacyjnego – zostaną opublikowane później w czwartek.

W środę Departament Handlu zrewidował w dół wzrost gospodarczy w USA w drugim kwartale do 2,1 proc. z szacunków na poziomie 2,4 proc. Dane o zatrudnieniu w USA zostaną opublikowane w piątek, a drugorzędne dane w tym tygodniu, takie jak wolne miejsca pracy i płace w sektorze prywatnym, wskazują, że rynek pracy może tracić dynamikę.