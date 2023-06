Kurs spółki z GPW zanurkował. Duzi akcjonariusze sprzedają 7,38 proc.

Zobacz także Co kupują i sprzedają na GPW duzi inwestorzy #90

Do 176,3 tys. akcji zamierza upłynnić Total FIZ, długoletni inwestor spółki, w którego posiadaniu jest obecnie 626,3 tys. walorów, stanowiących 22,98 proc. kapitału. Szymon Ruta, wiceprezes spółki, chce natomiast sprzedać do 25 tys. akcji. Do menedżera należało na koniec marca 104,16 tys. akcji, stanowiących 3,82 proc. kapitału.

Pierwotnie obaj akcjonariusze zamierzali sprzedać 5,36 proc., ale w czwarek po południu poinformowano o zwiększeniu puli.

Scope Fluidics to spółka biotechnologiczna, zajmująca się opracowywaniem i rozwojem innowacyjnych projektów w oparciu o technologie mikroprzepływowe w obszarze diagnostyki medycznej i ochrony zdrowia.