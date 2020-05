Kurs Timu w dół po wynikach

Notowania Timu spadły po wynikach za I kwartał 2020 r. Mimo wzrostu przychodów, zysk netto spółki poszedł mocno w dół, głównie wskutek wysokich ujemnych różnic kursowych.

Akcje Timu należą dziś do najsłabszych w portfelu sWIG80.

Przychody skonsolidowane wzrosły o 15,7 proc. do 240 mln zł, a udział e-commerc przekroczył 70 proc. EBITDA wzrosła o 5,5 proc. do 12,5 mln zł, natomiast zysk netto zmniejszył się aż o 86 proc. do 539 tys. zł.

Spółka tłumaczy, że to konsekwencja wysokich ujemnych różnic kursowych, będących wynikiem osłabienia złotego względem euro. Różnice te (4,7 mln zł) mają charakter wyłącznie księgowy i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu długoterminowego wynajmu hal magazynowych do sierpnia 2031 roku.