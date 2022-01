Giełdowa spółka zajmująca się nanodrukiem zaczęła liczyć przychody w milionach. Zapewnia, że najlepsze dopiero przed nią.

Wyceniany na GPW na ponad 130 mln zł XTPL wciąż pracuje nad przemysłowym wdrożeniem autorskiej technologii nanodruku m.in. w branży wyświetlaczy. Na razie handluje tuszem oraz drukarkami — m.in. z ośrodkami naukowymi — i to wystarczyło, by tuż po starcie poniedziałkowej sesji kurs spółki wzrósł o prawie 5 proc. — do niemal 68 zł.

Poprawa notowań to odpowiedź rynku na szacunkowe przychody XTPL. W IV kw. wyniosły 1,9 mln zł w porównaniu z 20 tys. zł rok wcześniej. W całym roku sprzedaż sięgnęła 2,1 mln zł (64 tys. zł rok wcześniej). „Przekroczenie poziomu 2 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów jest dla nas kamieniem milowym jako producenta i dostawcy innowacyjnej technologii. W wymiarze finansowym ta wartość również ma wagę na obecnym etapie działalności” — mówi cytowany w komunikacie prasowym Jacek Olszański, członek zarządu XTPL. Podkreśla, że ten wynik potwierdza skuteczność obranej przez spółkę drogi rozwoju, którą chce kontynuować, ale nie zaspokaja jej ambicji. 4,4 mln zł Taką kwotą dysponował na koniec 2021 r. XTPL „Jesteśmy spokojni o aspekt finansowy naszej działalności, ponieważ wpływy ze sprzedaży i obsługi post sprzedażowej urządzeń Delta Printing System, realizacja kolejnych zamówień tuszów, a także przychody uzyskane z niedawno rozpoczętej współpracy z Nano Dimension średniookresowo zabezpieczają nasze potrzeby kapitałowe” — informuje Jacek Olszański. Dr Filip Granek, prezes XTPL, mówił w styczniu „PB”, że w tym roku spółka spodziewa się kolejnego przełomu w przychodach. Partnerzy na pokładzie: Filip Granek, prezes XTPL, podkreśla, że istotnym kanałem komercjalizacji jest dla spółki sieć dystrybutorów. Ma ich już czterech na najważniejszych dla siebie rynkach — w styczniu pozyskała drugiego partnera w Europie. Atelier de Momo