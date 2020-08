Cena złota wyraźnie spada pomimo słabnięcia dolara amerykańskiego, informuje Reuters.

Złoto z grudniowych kontraktów tanieje obecnie o 3,7 proc. do 1963,60 USD. W poniedziałek na zamknięciu sesji na Comex taniało o 0,6 proc. do 2039,70 USD. Na rynku spot kurs kruszcu spada o 3,7 proc. do 1952,32 USD. W ubiegłym tygodniu osiągnął rekordowe 2072,50 USD.