Kwartalny VAT hamuje dostęp do tarczy

Niedoskonałe przepisy o pomocy pozbawiają jej wielu uprawnionych — alarmują doradcy podatkowi i apelują o zmiany.

Doradcy podatkowi apelują o załatanie dziur w przepisach antykryzysowych. Ich zdaniem problematyczny jest sposób kwalifikowania przedsiębiorców do otrzymania pomocy z tzw. tarczy finansowej oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Z uwagi na obecne regulacje wiele uprawnionych firm nie może z niej skorzystać, niektórym już odmówiono wsparcia. Zastrzeżenia te samorząd doradców zgłosił resortowi rozwoju. Prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP), w piśmie do Jadwigi Emilewicz, wicepremiera i ministra rozwoju, zwrócił uwagę na zasady weryfikowania prawa do pomocy na podstawie rejestru podatku od towarów i usług (VAT). Stwierdził, że mogą być one mylące i krzywdzące dla wielu firm.