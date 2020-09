Kwieciński: Łączymy siły, żeby stworzyć silniejszy organizm

- Łączymy siły po to, żeby nie tylko być dużym podmiotem, ale przede wszystkim, żeby wspólnie realizować w znacznie bardziej efektywny sposób duże inwestycje. A na to będą potrzebne miliardy złotych. Żeby wspólnie prowadzić badania, żeby się nie duplikować w wielu miejscach, szczególnie właśnie w tym obszarze badań i po to, żeby nie tylko nasz koncern, ale nasza gospodarka była bardziej konkurencyjna w wymiarze europejskim i w wymiarze światowym. Do tego potrzebny nam jest taki silny organizm, taki silny podmiot - mówi Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG.

W studiu Pulsu Biznesu prezes Kwieciński mówił też o inwestycjach w zieloną energię, transformacji energetycznej, współpracy z Toyotą przy rozwoju technologii wodorowej w Polsce oraz o poszukiwanych innowacjach w gazownictwie.