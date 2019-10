Kwieciński: Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zrealizowana w 2/3

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zrealizowana w dwóch trzecich - powiedział w poniedziałek na Kongresie 590 minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Ocenił, że SOR nie tylko poprawia tempo wzrostu gospodarki; stanowi również bufor w razie spowolnienia gospodarczego.

„Ponad 2/3, 60 proc. Strategii zostało już zrealizowane. Ponad 1 bln zł z zaplanowanych 1,5 bln zł pracuje na rzecz rozwoju naszego kraju. Tempo jest szybsze niż zakładaliśmy” – zaznaczył Kwieciński.



Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) została przyjęta przez rząd w lutym 2017 r. Znajduje się w niej blisko kilkaset projektów prorozwojowych na najbliższe lata. Są to m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, programy Mieszkanie plus, Dostępność plus, zwiększenie udziału partnerstwa publiczno-prywatnego w inwestycjach realizowanych przez państwo, rozwiązania legislacyjne jak np. Konstytucja Biznesu. SOR przewiduje w sumie uruchomienie 2,1 bln zł środków publicznych i prywatnych na rzecz polskiej gospodarki do 2023 roku.



Kwieciński powiedział, że Polska i inne kraje Europy środkowo-wschodniej są wciąż "na fali znaczącego wzrostu pomimo tego spowolnienia", ale jednocześnie, że "to nie jest tak", że rząd nie przewiduje innych scenariuszy. "



"SOR jest z jednej strony tą maszyną, która pcha naszą gospodarkę w okresie rozwoju, ale jej realizacja pozwala również na zapewnienie buforów w sytuacji, kiedy takie spowolnienie może nastąpić. I tak będzie również w tym momencie. Te duże programy o których mówimy, czy programy społeczne, czy te programy rozwojowe stanowią one jednocześnie taki bufor w przypadku spowolnienia" - ocenił.



Minister finansów, inwestycji i rozwoju zwrócił uwagę, że przez ostatnią kadencję rządowi udało się znacząco zwiększyć tempo rozwoju polskiej gospodarki – wzrost PKB. "W poprzedniej kadencji rządowej to było w ciągu czterech lat przeciętnie 2,5 proc., w tej naszej kadencji oceniamy, że będzie to 4,4 proc." - zaznaczył.



Minister był pytany o jego przewidywania dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 roku. W jego opinii, mimo spowolnienia gospodarczego, szczególnie u naszych sąsiadów, „cały czas wzrost gospodarczy w Polsce był utrzymywany bardzo wysoko”. „Możemy powiedzieć śmiało, że Polska jak i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej są na fali znaczącego wzrostu pomimo spowolnienia” – ocenił.



Kwieciński zaznaczył, że „przewidywane są różne scenariusze”. „Jako minister finansów mogę powiedzieć, że ten wzrost gospodarczy powinien być powyżej 4 proc., jako minister rozwoju powiem, że on będzie zbliżony do 4,5 proc.” – powiedział.



Zdaniem ministra jednym z głównych przykładów tego jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wpływa na codzienne życie Polaków jest zwiększenie dochodu rozporządzalnego, czyli pieniędzy pozostających w kieszeni podatnika. „Dochód rozporządzalny wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat o 307 zł, o mniej więcej 22 proc. Dzięki temu Polacy mają więcej pieniędzy na edukację dzieci, mogą sobie pozwolić na wyjazd na wakacje, dlatego że gospodarka dobrze się rozwija” – ocenił.



Dodał, że w ciągu ostatnich 4 lat udało się też zmniejszyć bezrobocie o połowę z 10 proc. w 2015 roku.



„Uszczelniliśmy system poboru podatków, o 90 mld zł więcej wpływa do budżetu. Zmniejszyło się zadłużenie w stosunku do PKB. Poprawiliśmy funkcjonowanie funduszy unijnych. Uratowaliśmy zagrożone 30 mld zł – ani jedno euro nie przepadło” – podkreślił.



Kwieciński posumował 4 lata pracy ministerstwa finansów. „To były dobre cztery lata (…) tak naprawdę to dokonania moich poprzedników” – powiedział i podziękował za pracę swoim poprzednikom na czele resortu finansów: Pawłowi Szałamasze, Teresie Czerwińskiej, Mateuszowi Morawieckiemu i Marianowi Banasiowi. „Faktycznie zmian trochę było, ale ministerstwo pracowało pełną parą, co widać po efektach” - dodał.



Podkreślił, że główne zadanie MF to stabilne finanse publiczne, które mają pracować dla państwa i obywateli. Przypomniał przy tym, że deficyt sektora finansów publicznych spadnie w przyszłym roku do 0,3 proc. PKB, a projekt budżetu przygotowano po raz pierwszy z zerowym deficytem – będzie to budżet zrównoważony.



„Jedno z najważniejszych osiągnięć tych czterech lat to uszczelnienie systemu podatkowego” – dodał.



Przypomniał, że zgodnie z danymi MF dochody z VAT wzrosły z 123,1 mld zł w 2015 r. do 175 mld zł w 2018. Rosły też wpływy z CIT-u, a w związku z tym przychody samorządów.



Kwieciński zwrócił też uwagę na konsolidację służb skarbowych i utworzenie KAS, co – jak ocenił - dało pozytywne rezultaty.



"Staramy się, aby ta administracja była jak najbardziej przyjazna. Znacząco zmniejszyła się ilość kontroli" - dodał i wskazał, że resort finansów zakłada, iż na koniec tego roku kontroli będzie 2/3 mniej kontroli w stosunku do 2015 r.



Kwieciński przypomniał, że według danych resortu finansów w 2015 r. zakończono 55,7 tys. kontroli skarbowych, a ich skuteczność wyniosła ok. 84 proc. "W pierwszej połowie br. przeprowadzono 10,1 tys. kontroli, a ich skuteczność sięgnęła 91,34 proc." - zaznaczył.



Szef resortów: finansów oraz inwestycji i rozwoju podkreślił, że chce żeby obniżanie podatków "było wizytówką naszego rządu”. Zauważył, że współautorem sukcesu jest też wiceminister Leszek Skiba.



Obecny na konferencji Skiba powiedział, że po czterech latach, Polska jest przygotowana na wszystkie scenariusze, które mogą zdażyć się w najbliższych latach – możliwe turbulencje i spowolnienie, które mogą dotknąć także nasz kraj.



„Polski stan finansów publicznych jest na tyle dobry, że jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze, które mogą mieć miejsce” - ocenił i dodał, że chodzi o przygotowanie państwa m.in. w sferze podatkowej i finansów publicznych. "Mamy do czynienia z niskim deficytem, a w przyszłym roku z brakiem deficytu, czyli sytuacja spowolnienia pozwala nam powiedzieć, że nigdy w najbliższych latach nie będziemy mieli takiej sytuacji, żeby deficyt mógł sięgać jakiś wielkich wskaźników, tak jak miało to miejsce" - zaznaczył wiceminister.