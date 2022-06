Latem możliwa nowa fala zakażeń koronawirusem

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Eksperci we Włoszech ostrzegają, że latem może dojść do fali zakażeń koronawirusem z powodu szerzenia się kolejnego subwariantu Omikronu, łatwiej atakującego także osoby zaszczepione przeciw Covid-19. Przebieg choroby jest już jednak inny, objawy są lżejsze i trwają krótko - zapewniają, dodając, że nie ma powodu do alarmu.

fot. Andrea Ronchini / Zuma Press / Forum