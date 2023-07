Lekander: alians OPEC+ może się rozpaść spychając cenę ropy do 35 USD/b

Per Lekander, zarządzający grupy inwestycyjnej Clean Energy Transition uważa, że słabnący wzrost zapotrzebowania na ropę i brak współpracy mogą ułatwić upadek OPEC+, a to zepchnąć notowania surowca do wielomiesięcznego minimum.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl