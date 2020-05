Lepiej wolniej, lecz porządniej

13 października odbędą się wybory parlamentarne

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek postanowienie o zarządzeniu wyborów parlamentarnych, zgodnie z decyzją prezydenta wybory odbędą się 13 października; postanowienie zostało przesłane do kancelarii premiera - poinformował we wtorek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.