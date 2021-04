LG było niegdyś trzecim na świecie producentem telefonów komórkowych. Właśnie ogłosiło, że do końca lipca przestanie je robić, informuje The Telegraph.

Południowokoreańska spółka przegrała konkurencję z chińskimi producentami. Wcześniej spotkało to tak znane firmy jak Nokia, BlackBerry, czy Motorola, przypomina The Telegraph. LG tłumaczy, że jego dział smartfonów nie osiągnął zysku przez prawie sześć lat, wygenerował natomiast łącznie ok. 4,5 mld USD straty w tym okresie.

The Telegraph przypomina, że LG wcześniej niż Apple wprowadziło smartfony z dotykowym ekranem. Zbyt wolno jednak wprowadzało system Android, dając w ten sposób przewagę Samsungowi, której już nigdy nie odrobiło. fot. Bloomberg LG osiągnęło największy udział w rynku komórek w 2009 roku, jeszcze przed upowszechnieniem smartfonów. Trzecim na świecie ich producentem było jeszcze w 2013 roku. W 2020 roku LG sprzedało ok. 23 mln telefonów, co dawało mu ok. 2 proc. globalnego rynku. Południowokoreańska spółka chce obecnie skupić się na działalności w obszarze podzespołów elektronicznych, robotyki oraz domowych urządzeń smart. Będzie także zajmować się technologią mobilną 6G.

