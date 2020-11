Liga NBA gra o miliard dolarów

Zawodowy sport szuka sposobów na przetrwanie pandemii i próbuje uniknąć gigantycznych strat.

Koszykarska liga NBA walczy o to, żeby rozpocząć rozgrywki jeszcze w grudniu. W tym roku w NBA wszystko jest inne. Przerwany przez pandemię sezon zakończył się dopiero w październiku mistrzostwem zdobytym przez Los Angeles Lakers, czyli mniej więcej wtedy, kiedy w normalnych warunkach rozgrywki startują. Wszystko jest więc przesunięte, ale władze ligi dążą do wznowienia nowego sezonu jak najszybciej. NBA może stracić od 500 mln do nawet 1 mld USD przychodów, jeśli nie rozpocznie 72-meczowego sezonu w grudniu — poinformował portal Front Office Sports.