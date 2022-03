Łódź otworzy świetlice dla dzieci z Ukrainy

Cała Polska zaangażowała się w pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy. Na granicę pojechały tysiące darów. Łódź, logistyczna stolica Polski, wysłała 926 palet.

— Akcję zaczęliśmy w sobotę. Zaangażowali się mieszkańcy i wiele firm, które dostarczyły nie tylko dary, ale też kartony, palety itd. Firma TME pomogła nam w ułożeniu całego łańcucha: od odbioru przez selekcję, konfekcjonowanie, pakowanie po załadunek na tiry. InPost woził towary z punktów zbiórki do magazynu, a potem udostępnił 12 tirów, które pojechały do Ukrainy. Nie wszystkie były tej firmy, niektóre wynajęła od konkurencji. Łącznie od poniedziałku do środy wysłaliśmy 18 tirów — mówi Adam Brzostowski, dyrektor biura gospodarczego i współpracy międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi.

Prawdziwe PPP: TME, którego członkiem zarządu jest Andrzej Kuczyński, wsparło logistycznie Łódź, której prezydentem jest Hanna Zdanowska.

Teraz miasto koncentruje się na przekazywaniu darów Ukraińcom, którzy docierają do Łodzi. Punkt wydawania darów znajduje się na Piotrowskiej 36.

Stosy dobra: Mieszkańcy Łodzi przynieśli dary, które po podzieleniu i zapakowaniu zajęły 926 palet.

— Największym wyzwaniem będzie zorganizowanie oferty zajęć dla przedszkolaków i uczniów. Wkrótce uruchomimy pierwsze świetlice — mówi Adam Brzostowski.

Kierowane przez niego biuro już zorganizowało wycieczki dla Ukraińców, którzy przyjechali do miasta.

— Pracujemy nad przygotowaniem oferty dla firm — twierdzi przedstawiciel miasta.