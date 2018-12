Łódź — Ziemia Obiecana innowacji

Zmiany technologii decydują o tempie rozwoju społecznego i gospodarczego. Analiza historii technologii pokazuje, że zmiany technologiczne mają charakter wykładniczy i właśnie znaleźliśmy się w okresie przełomowym

Dzisiejsza szybkość postępu jest rezultatem przyspieszenia osiągniętego w przeszłości. Znany amerykański futurysta i badacz historii rozwoju technologii Ray Kurzweil jest zdania, że postęp osiągnięty w XXI wieku będzie równoważny postępowi osiągniętemu w okresie 20 tysięcy lat lub tysiąc razy większy, niż ten osiągnięty w XX wieku.

Oczywistość zmian

Cyfrowe innowacje sprawiły, że świat się skurczył, a zmiany przyspieszają. Nic nie będzie tak jak było. Telefon potrzebował aż 75 lat na pozyskanie 50 mln użytkowników. Telewizji osiągnięcie tego sukcesu zajęło 13 lat, internetowi 4 lata, a Facebook dokonał tego w 3,5 roku. Nie mówiąc o tym, że gra Angry Birds potrzebowała zaledwie 35 dni. Nic zatem dziwnego, że słowo „innowacja” stało się obecnie jednym z najczęściej używanych pojęć we współczesnym świecie, niektórzy robią to z zawodowego obowiązku, większość z przekonania. Innowacja to rzeczywistość społeczna i biznesowa. Steve Jobs, legendarny współzałożyciel firmy Apple, zwykł mówić: Innovate or die (wprowadzaj innowacje lub zgiń). Zdolność do innowacji na szeroką skalę będzie decydować o nowym rozdaniu cywilizacyjnym i nowym ładzie gospodarczym.

Dotychczasowi liderzy nie mogą być pewni, że status quo zostanie zachowane, wręcz przeciwne, szybkość i charakter zachodzących zmian daje szanse outsiderom dołączyć do najlepszych. Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy wynikają z wszechstronnej cyfryzacji i mają źródło w powszechnym dostępie informacji za pośrednictwem internetu, rozwoju urządzeń i sieci mobilnych zapewniających powszechny dostęp do internetu, ponadto w możliwościach chmury obliczeniowej (cloud computing), która daje tani dostęp do nieograniczonej mocy obliczeniowej i miejsca przechowywania danych. Cyfryzacja zmienia paradygmat biznesu i umożliwia wytwarzanie produktów i oferowanie usług lepszej jakości w niższej cenie dzięki postępowi technologicznemu, który radykalnie obniża koszty działania, w tym głównie koszty łączności oraz koszt pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania informacji. Efekt cyfryzacji we wszystkich dziedzinach będzie miał charakter rewolucji i odmieni całkowicie życie społeczne, polityczne i gospodarkę. Dlatego pytanie: „Czy Polska może być liderem innowacji w Europie?”, nie jest bezprzedmiotowe.

Ja odpowiadam odpowiadam na nie: zdecydowanie tak. Polska może być liderem innowacji w Europie, i to bynajmniej nie dzięki wydatkom na badania i rozwój, bo tutaj jesteśmy na szarym końcu wszystkich dostępnych statystyk. We współczesnym świecie przodują w tym zakresie bogate kraje i wielkie korporacje, a żadna z tych kategorii nie dotyczy Polski. Ale mamy w Polsce zasób niezwykły, który decyduje o sukcesie w tej dziedzinie, to przedsiębiorczy ludzie w każdym wieku, głodni sukcesu i gotowi ciężko pracować. Bo przecież nie wynalazki zmieniają świat, ale ich zastosowanie. Polacy dokonali cudu transformacji i zmienili swój kraj tak bardzo, że z zacofanego pod każdym względem przeistoczyli go w miejsce, które zachwyca przyjezdnych. Czas aby się pozbyć kompleksów także w dziedzinie innowacji i konkurencji międzynarodowej. Mamy wiele przykładów polskich firm i przedsiębiorców, którzy odnieśli wymierny sukces międzynarodowy. Innowacje nie rodzą się na kamieniu, trzeba im stworzyć dogodne warunki rozwoju. Pomysł powstania skyHUB Łódź podobał mu się od początku. Postrzegałem tę inicjatywę jako sposób na likwidację barier innowacyjności w Łodzi i wsparcie ludzi, którym się chce, chcieć.

Dostęp do kapitału, wbrew pozorom, nie jest w Polsce największą barierą rozwoju innowacyjnych projektów i firm startupowych. Jednym z największych hamulców rozwoju innowacyjności jest brak otwartości, chęci współpracy, życzliwego dzielenia się doświadczeniami i bezinteresownego doradztwa na etapie weryfikacji pomysłów biznesowych i początkowego rozwoju. Może to zabrzmi pretensjonalnie, ale sądzę, że ludzie, którzy odnieśli sukces w biznesie mają obowiązek dać pozytywne świadectwo i zamiast brylować na salonach, część swojego czasu poświęcić przekazywaniu wiedzy i doświadczeń innym, którzy tego potrzebują. Właśnie spełnieni liderzy biznesu są zdolni pobudzać zbiorową wyobraźnię i świadomość, że innowacyjne projekty stanowią realną szansę spełnienia indywidualnych marzeń i znalezienia pracy przynoszącej wielką satysfakcję oraz wymierne korzyści materialne, które są proporcjonalne do skali osiągniętego sukcesu.

Mam głębokie przekonanie, oparte na własnym doświadczeniu, że nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, żeby rozpocząć działalność na własny rachunek jako pierwszą pracę lub wyjść ze strefy komfortu w wielkiej korporacji. Trzeba mieć pomysł i odwagę, aby go zacząć realizować. Należy mieć świadomość, że nigdy i nigdzie nie będzie łatwo, bo to wymaga trudu, samozaparcia i konsekwencji w pokonywaniu wielu przeciwności. W tym zakresie szeroko rozumiana edukacja prowadzona na wielu płaszczyznach ma rolę nie do przecenienia. Pokazuje szanse i zagrożenia, kształtuje właściwe wyobrażenia, ale też ośmiela marzenia i pokazuje przykłady sukcesu, które aktywizują do działania.

Czym jest SkyHub?

SkyHUB to niekomercyjna przestrzeń do pracy wspólnej, oferująca szereg usług m.in. indywidualne porady mentorskie i eksperckie, warsztaty, prelekcje i spotkania biznesowe oraz możliwość udziału w targach krajowych i zagranicznych. To miejsce, gdzie łódzkie start-upy otrzymują pomoc i w którym mogą sobie nawzajem pomagać.

